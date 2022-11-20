Гости из Африки: над Ялтой зависли облака в жанре фэнтези

В Ялте очень красивые закаты. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Южный берег знаменит эффектными пейзажами, созерцая которые можно даже избавиться от некоторых болезней - ландшафтотерапию никто не отменял! Весной здесь проходят Парад тюльпанов, дни любования глицинией, летом вообще можно не заморачиваться – куда не посмотри всюду красота. Не лишена особого изыска и осень, например, Бал хризантем.

На ЮБК даже ноябрь и тот преподносит незабываемые и впечатляющие природные картины. Нужно только в шестом часу вечера выйти на набережную Ялты, повыше задрать подбородок и, пожалуйста, любуйся фантастической красоты облаками!

Жители и гости города счастья любуются фантастическим небесным шоу. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Невероятно! Нереальная реальная красотища! Облака как после фотошопа - не видел бы своими глазами, не поверил бы, что такое бывает, - такие реплики можно услышать на городской набережной в эту субботу, но нашли и такие, кто начал креститься, восприняв все, как некий зловещий знак.

Прогулочная зона почти на час превратилась в огромный театр, где зрительный зал – набережная имени вождя революции, а сцена – бездонный и безбрежный небосвод.

Взвешенные в атмосфере продукты конденсации водяного пара, а именно так ученые мужи характеризуют облака, образовали впечатляющие человеческое сознание конструкцию: масштабную вертикальную фигуру, смахивающую на башню-колонну. Вдобавок, это непонятно какое по счету чудо природы, уходящее солнце окрасило в свои традиционные цвета заката. Черное море хоть и было занято небольшим штормом, но все же не поленилось и удвоило красоту небесную, отразив ее в своих водах.

- Лентикулярные или линзовидные облака - довольно редкое природное явление. Такие облака образуются на гребнях воздушных волн или между двумя слоями воздуха. Они не двигаются, сколь бы ни был силен ветер, - объясняет всезнающий поисковой сервис интернета.

На деле для Южного берега сверхъестественные облака не такая уж и редкость. Крымские синоптики считают, что их появление предвещает потепление.

- В ближайшие двое суток погода на полуострове будет обуславливаться адвекцией (перемещением, - от авт.) теплого воздуха с севера Африки, - отметили в Крымском гидрометеоцентре.

Вот и выходит, что нет никакой мистики, а причудливые облака, если говорить по-простому - гости из Африки.

Воскресенье же, и правда, выдалось на редкость уютным – воздух, как обещают синоптики, днем прогреется до плюс 20 градусов.

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