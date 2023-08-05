Развожаев: в Севастополе уничтожили беспилотник далеко от берега

Ограничения на движение водного транспорта в районе Балаклавского рейда - сняты. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале:

- Надводный беспилотник уничтожен силами флота на большом отдалении от берега в севастопольской морской зоне. Ограничения на движение водного транспорта в районе Балаклавского рейда - сняты.

Такая информация была обнародована в 14.29, ранее же гостей и жителей города федерального значения проинформировали, что обнаружен движущейся БПЛА, поэтому на время ограничено движение яликов из Балаклавы на пляжи и обратно.

Военные моряки в очередной раз успешно отразили атаку вражеских БПЛА и жизнь вошла в привычную колею.

Напоминаем, что в районе Керченского пролива танкер «Сиг» получил пробоины. Повреждения морскому судну скорее всего нанес дрон. Экипаж танкера не пострадал, судно осталось на плаву.

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