Эксперт: водохранилища Крыма заполнены на 79%, этой воды хватит на год

Суммарный объем наполнения крымских водохранилищ естественного стока на конец июля составил 198 млн кубометров Фото: Виталий ПАРУБОВ

Крымские водохранилища сейчас заполнены на 79%, воды должно хватить на год. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института «Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского» Илья Николенко.

По его словам, за июль суммарный объем наполнения крымских водохранилищ естественного стока уменьшился на 12 млн кубометров и составил 198 млн кубометров.

– На сегодняшний день у нас объем наполнения около 79%. <...> И хотя, скорее всего, в сентябре – октябре у нас не будет дождей, воды достаточно. По крайней мере, на год точно хватит, – сказала Николенко.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что уровень воды в Северо-Крымском канале постепенно снижается, воды в нем осталось на 2,5 – 3 месяца. Вместе с тем он подчеркнул, что наполнение крымских водохранилищ «приличное», продолжается закачка воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет.

Как ранее писала КП-Крым, на полуострове зафиксировали повышенную водность рек в июле.

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