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НовостиОбщество7 августа 2023 7:02

Эксперт: водохранилища Крыма заполнены на 79%, этой воды хватит на год

Суммарный объем наполнения водохранилищ за июль уменьшился на 12 млн кубометров
Дмитрий Коренев
Суммарный объем наполнения крымских водохранилищ естественного стока на конец июля составил 198 млн кубометров

Суммарный объем наполнения крымских водохранилищ естественного стока на конец июля составил 198 млн кубометров

Фото: Виталий ПАРУБОВ

Крымские водохранилища сейчас заполнены на 79%, воды должно хватить на год. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил профессор, завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники Института «Академия строительства и архитектуры КФУ им. Вернадского» Илья Николенко.

По его словам, за июль суммарный объем наполнения крымских водохранилищ естественного стока уменьшился на 12 млн кубометров и составил 198 млн кубометров.

– На сегодняшний день у нас объем наполнения около 79%. <...> И хотя, скорее всего, в сентябре – октябре у нас не будет дождей, воды достаточно. По крайней мере, на год точно хватит, – сказала Николенко.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что уровень воды в Северо-Крымском канале постепенно снижается, воды в нем осталось на 2,5 – 3 месяца. Вместе с тем он подчеркнул, что наполнение крымских водохранилищ «приличное», продолжается закачка воды из подземных источников. Никаких рисков по обеспечению населения питьевой водой в регионе нет.

Как ранее писала КП-Крым, на полуострове зафиксировали повышенную водность рек в июле.

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