Автобусы Геническ – Симферополь идут через Армянск

Фото: Минтранс Херсонской области

Автобусы Геническ – Симферополь в настоящее время идут через Армянск. Об этом сообщается телеграм-канале министерства транспорта Херсонской области.

– Автобусное движение по маршруту Геническ – Симферополь осуществляется из Геническа через Новоалексеевку, Новотроицк, Чкалово, Чаплинку, Каланчак и Армянск, – говорится в сообщении.

Автобусы ходят ежедневно. Отправление из Геническа в 7:00, прибытие в Симферополь – в 14:00. Из столицы Крыма автобус уходит в 14:20, прибытие в Геническ – в 22:00. Билет стоит 1688 рублей.

В ведомстве добавили, что время следования автобусов по маршруту Скадовск – Симферополь остается без изменений.

6 августа ВСУ нанесли ракетный удар по Чонгарскому мосту на границе Крыма и Херсонской области. Как сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, часть ракет сбита средствами противовоздушной обороны, однако одна все же достигла цели. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, жертв нет. После инцидента работа пропускного пункта Чонгар временно приостановлена. Грузовики и фургоны, следующие в Крым и в обратном направлении, движутся через КПП Перекоп; легковушки и рейсовые автобусы следуют через КПП Армянск.

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