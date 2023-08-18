Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым: исчезла 30-летняя жительница Феодосии

Яна Сычева. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

В Крыму ищут молодую женщины из Феодосии. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Крым сообщили:

- Пропала Сычева Яна Михайловна, 30 лет (1993 года рождения), город Феодосия.

Родные потеряли ее из вида неделю тому назад – с 12 августа 2023 года местонахождение Яны Сычевой неизвестно.

Приметы пропавшей: 164 сантиметра рост, нормальное телосложение, русые волосы и зеленые глаза.

Молодая женщина была одета в голубую рубашку, черный топ и джинсовые шорты.

Если вы видели Яну Сычеву, пожалуйста, позвоните на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700 54 52 (звонок бесплатный) или 112.

Делимся хорошей новостью: 12-летнего жителя Алушты, который пропал 14 августа, нашли живым и невредимым. Выяснилось, что подросток не первый раз сбегает из дома. Мальчик воспитывается в приемной семье.

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