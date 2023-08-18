Осталось пятеро детей: в Керчи простились с погибшим бойцом СВО

За время службы Владимир спас от гибели двоих сослуживцев. Фото: t.me/brusakov

В Керчи прошла церемония прощания с Владимиром Наумкиным, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

– В последний путь проводили героя, погибшего при исполнении долга в ходе спецоперации земляка Владимира Наумкина, – написал Брусаков в своем телеграм-канале.

Владимир родился в 1977 году в семье, трудившейся на заводе «Залив». Учился в школе №19, затем в училище №12, где изучал профессию матроса-моториста. В 1998 году после армии поступил на службу в подразделение «Беркут». Впоследствии отучился на судового механика в Керченском государственном морском технологическом институте.

– Добрый, отзывчивый человек, прекрасный отец – Владимир Наумкин воспитал четверых сыновей и дочь, став для них примером во всем, – отметил градоначальник.

28 апреля текущего года Владимир подписал контракт с Минобороны РФ и ушел добровольцем на СВО. Он с отвагой и решительностью выполнял свой воинский долг, спас от гибели двоих раненых сослуживцев. 5 августа погиб под обстрелом в районе села Старомайорское (ДНР).

Накануне в Севастополе проводили в последний путь начштаба морской пехоты Юрия Павлова. Он был ранен на Запорожском направлении, где сейчас идут тяжелые бои, от полученных ран скончался в госпитале.

В Раздольненском районе Крыма 17 августа простились с погибшим в спецоперации Айком Гамбаряном.

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