В Севастополе проводили в последний путь офицера морской пехоты, погибшего на Запорожском направлении

Юрий был ранен на Запорожском направлении, от полученных ран скончался в госпитале. Фото: t.me/razvozhaev

Сегодня, 17 августа, в Севастополе прошла церемония прощания с офицером морской пехоты Юрием Павловым, который погиб в ходе СВО. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Юрий родился в Новоивановке Попаснянского района Ворошиловградской области (ныне Луганская область). Сразу после окончания Дальневосточного военного института в 2009 году приехал служить в Севастополь, в 810-ю бригаду морской пехоты. Был командиром взвода, затем командиром разведвзвода разведывательно-десантной роты.

– [Юрий] выполнял боевые задачи в Сирии, в прошлом году был награжден медалью «За отвагу». В октябре прошлого года был назначен начальником штаба – заместителем командира батальона материального обеспечения, – сообщил Развожаев.

По информации губернатора Севастополя, офицер был ранен на Запорожском направлении, где сейчас идут тяжелые бои. От полученных ран скончался в госпитале.

Ранее сообщалось, что 17 июля в Раздольненском районе Крыма простились с погибшим в спецоперации Айком Гамбаряном. Соболезнования родным и близким бойца выразил глава администрации района Денис Олейник.

Накануне Накануне в Саках простились с героически погибшим в зоне проведения специальной военной операции Сергеем Галкиным.

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