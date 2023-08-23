В Крыму участники спецоперации смогут получить второе высшее для работы в школах

С 1 сентября в крымских школах начнут преподавать начальную военную подготовку (НВП) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования (КРИППО) добился возможности запустить программу дополнительного профессионального образования для участников специальной военной операции, которые хотят преподавать в школах основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и начальную военную подготовку (НВП). Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на директора КРИППО Александра Рудякова.

Программа будет финансироваться из республиканского бюджета. Подать документы на поступление можно будет уже с 4 сентября. Правила приема и список необходимых документов сегодня появится на сайте института.

– Военкоматы, фонды, министерства уведомлены. В первой группе всего 25 мест, – сообщил Рудяков.

Напомним, в крымских школах с 1 сентября начнут преподавать начальную военную подготовку (НВП). Для этого оборудуют кабинеты ОБЖ. Кроме того, в школах Крыма введена должность советника по воспитанию, который будет заниматься патриотическим воспитанием ребят. Со следующего года в школах будут проводиться военно-патриотические игры «Зарница» и «Победа».

В ноябре прошлого года в Крыму утвердили порядок организации курса начальной военной подготовки в школах и учреждениях среднего профессионального образования.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50