Крымским аграриям выделили более 36 млн рублей на выращивание орехов

В Крыму в промышленных масштабах выращивают в основном среднеспелые и поздние сорта нескольких видов: грецкий орех, миндаль и фундук Фото: Иван МАКЕЕВ

В этом году в Республике Крым планируют собрать урожай орехов с 446 га. Об этом сообщил глава Минсельхоза Крыма Андрей Савчук в своем телеграм-канале.

– Наши крымские орехи в садах пока еще дозревают. В этом году планируем собрать урожай с 446 гектаров. Площадь чуть больше, чем в прошлом году, – написал Савчук.

В Крыму в промышленных масштабах выращивают в основном среднеспелые и поздние сорта нескольких видов: грецкий орех, миндаль и фундук. Общая площадь садов превышает 2 тыс. га, из них 1,5 тыс. га заложили за последнюю пятилетку благодаря государственной поддержке. По словам министра, только в 2023 году на это направление 16 крымских предприятий получили более 36 млн рублей, благодаря чему сады разобьют еще на 376 га.

Ранее Савчук сообщил, что крымские аграрии приступили к сбору семян подсолнечника. По состоянию на 25 августа урожай был собран с 1,2 тысячи гектаров полей, осталось убрать чуть больше 50 тысяч гектаров. Урожайность составляет 15,9 центнера с гектара - чуть выше, чем в прошлом году.

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