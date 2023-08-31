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НовостиОбщество31 августа 2023 10:32

В Соборной мечети Крыма завершилась роспись главного купола

Эту конструкцию планируют покрыть сусальным золотом
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма

Фото: пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма

В Соборной мечети Крыма завершилась роспись главного купола. Об этом пишет «Крымская газета».

Это был первый и самый объемный этап росписи. Главный купол уже готов. Эту конструкцию планируют покрыть сусальным золотом. В целом роспись мечети завершена на 30%. Для таких работ используются натуральные краски. Это позволит сделать орнамент более долговечным. К росписи привлекли турецких мастеров. В концепцию включены орнаменты, олицетворяющие крымскотатарскую культуру и традиции.

Напомним, Соборная мечеть в Симферополе строится с осени 2016 года. Сроки сдачи объекта неоднократно переносились. 19 мая на заседании Совета по межнациональным отношениям президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство мечети как можно скорее. 23 мая глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что завершить строительно-монтажные работы планируется в сентябре этого года.