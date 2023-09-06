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НовостиОбщество6 сентября 2023 7:18

Чрезвычайная пожароопасность сохранится в Крыму до 10 сентября

С 8 июля на территории полуострова действует особый противопожарный режим
Дмитрий Коренев
За прошлую неделю в Республике Крым произошло 35 возгораний сухой травы

За прошлую неделю в Республике Крым произошло 35 возгораний сухой травы

Фото: Иван Макеев

В Крыму 4-6 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России со ссылкой на крымский Гидрометцентр.

– 7-10 сентября в западных, южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, – говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве напомнили, что 8 июля в Крыму действует особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры и сжигать сухую растительность и мусор в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях. За прошлую неделю в Республике Крым произошло 35 возгораний сухой травы.

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