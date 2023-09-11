В двух муниципалитетах Крыма 12 сентября будут уничтожать боеприпасы

12 сентября в двух муниципалитетах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы. Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

Завтра, 12 сентября в двух муниципалитетах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

– Специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов, – написал Крючков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что взрывотехники будут работать в поселке Октябрьское с 13:00 до 15:00 и в городе Старый Крым с 11:00 до 13:00.

Крючков призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма обезвредили мину и снаряд времен Великой Отечественной войны.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50