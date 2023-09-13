Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым: бесследно исчезла 19-летняя девушка из Раздольненского района

Кристина Филимонова. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Крымский отряд «ЛизаАлерт» разместил в соцсети новую ориентировку:

- Помогите найти человека! Пропала Филимонова Кристина Борисовна, 19 лет (2003 года рождения), село Ковыльное, Раздольненский район.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Девушка пропала больше недели тому назад. Очевидцы рассказали, что 6 сентября 2023 года ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы крымчанки: 160 сантиметров рост, нормальное телосложение, карие глаза и черные волосы. Кристина Филимонова была одета в зеленую футболку, белые или синие штаны.

Если вы видели Кристину Филимонову, пожалуйста, позвоните на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700 54 52 (звонок бесплатный) или 112.

Так же напоминаем, что до сих не прекращаются поиски несовершеннолетней из Севастополя. Шестнадцатилетняя Дарья Потеева исчезла 21 августа 2023 года.

Нет новостей и от пятидесятилетнего Романа Пряхо из Керчи.

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