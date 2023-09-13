Мишель выпрыгнула с пятого этажа: в Евпатории спасли бездомную кошку и отправили жить в Москву

Мишель. Фото: Приют для животных «От сердца к сердцу»/VK

Евпаторийский зоозащитники из приюта «От сердца к сердцу» вылечили котенка, упавшего с пятого этажа. Теперь мурлыка живет в Москве.

- Наша малышка Мишель уехала в свой новый дом и теперь она москвичка, - такой пост появился в паблике «Приют для животных «От сердца к сердцу».

Волонтеры рассказали, что котенок, породы шотландская вислоухая, выпал с 5-го этажа.

После нескольких дней скитаний он попал в руки волонтеров, которые нашли его хозяев. Но те напрочь отказались от мурлыки, узнав, что у нее лишай.

Котенка вылечили. Нашлись и добрые люди, которые забрали ее к себе домой – Мишель уехала на ПМЖ в Москву.

Кошку вылечили и отдали в добрые руки. Фото: Приют для животных «От сердца к сердцу»/VK

- Новая хозяйка Мишель полностью сопровождала малышку в течении всего лечения. Привозила корм, часто навещала, играла с ней и перечисляла средства на лечение, - отметили в приюте.

Кстати, бездомный усатый из Ялты тоже прописался в белокаменной, а бродячая дворняжка из Симферополя поменяла крымский двор на квартиру в Германии.

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