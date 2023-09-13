В результате ночной атаки ВСУ по Севастополю повреждено восемь домов

В результате ночной атаки ВСУ на Севастополь повреждено восемь домов Фото: Анастасия ЖУКОВА

В результате ночной атаки ВСУ на Севастополь повреждено восемь домов: семь многоквартирных и один частный. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов.

– У нас восемь домов, из них семь – это многоквартирные жилые дома, один частный. повреждено около 60 окон, 4 кровли. Управляющие компании работают, восстанавливают территорию. Также смотрим обращения граждан через диспетчерскую службу и оперативно на них реагируем, – сказал Горлов.

В одной из школ неподалеку выбило оконное стекло. Все последствия устранят за счет средств городского бюджета.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на город была совершена ракетная атака. На южной площадке Севморзавода произошел пожар. В результате атаки по предварительной информации всего пострадали 24 человека, четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Позднее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в ночь на 13 сентября ударили десятью крылатыми ракетами по заводу и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота. Сотрудники МЧС продолжают аварийно-спасательные и поисковые работы, открытого огня уже нет, как и угрозы для города.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50