В Крыму пьяный водитель сбил трех детей и их родителей: мужчине дали три года колонии-поселения

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

В Нижнегорском районе Крыма 54-летнего местного жителя признали виновным в том, что он пьяным сбил пять человек, трое из которых – маленькие дети. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 18 марта на улице Центральной в селе Емельяновка. Около 21 часа семья с детской коляской двигалась по краю проезжей части, когда в них врезался водитель автомобиля ВАЗ-2107. За рулем «семерки» находился пьяный мужчина. В больницу попали родители, а также дети 2018, 2020 и 2021 года рождения. Сообщалось, что все юные пострадавшие находились в тяжелом состоянии. Двоим детям сделали операции. Мужчина, получивший легкие травмы, отказался от госпитализации, у женщины состояние средней степени тяжести.

Суд приговорил водителя к трем годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии-поселении. Кроме того, мужчину на два года лишили прав.

– Приговор не вступил в законную силу, – говорится в сообщении.