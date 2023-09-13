В пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 614 автомобилей

С обеих сторон Крымского моста образовались автомобильные пробки Фото: Юлия МАРКИНА

С обеих сторон Крымского моста образовались автомобильные пробки. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

Так, по состоянию на 15:00 в пробке со стороны Керчи стояли 614 машин, время ожидания около двух часов. В пробке со стороны Краснодарского края 314 автомобилей, время ожидания около часа.

В 14:36 в телеграм-канале сообщили о возобновлении движения автомобилей по Крымскому мосту. Мост был перекрыт в течение 3,5 часов.

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