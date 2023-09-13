Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 сентября 2023 12:32

В пробке перед Крымским мостом со стороны Керчи стоят 614 автомобилей

Со стороны Тамани также образовалась пробка из 314 машин
Дмитрий Коренев
С обеих сторон Крымского моста образовались автомобильные пробки

С обеих сторон Крымского моста образовались автомобильные пробки

Фото: Юлия МАРКИНА

С обеих сторон Крымского моста образовались автомобильные пробки. Об этом сообщается в телеграм-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

Так, по состоянию на 15:00 в пробке со стороны Керчи стояли 614 машин, время ожидания около двух часов. В пробке со стороны Краснодарского края 314 автомобилей, время ожидания около часа.

В 14:36 в телеграм-канале сообщили о возобновлении движения автомобилей по Крымскому мосту. Мост был перекрыт в течение 3,5 часов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50