В очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 963 авто Фото: Юлия МАРКИНА

По состоянию на 16:00 13 сентября в очереди перед Крымским мостом с обеих сторон стоят 963 авто. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– В очереди со стороны Керчи находится 653 транспортных средств, – говорится в сообщении.

Отмечается, что время ожидания составляет более двух часов. Есть очередь и в Краснодарском крае. Со стороны Кубани стоят 310 машин. Ждать своей очереди придется около часа.

Напомним, 15:00 в пробке со стороны Керчи стояли 614 машин, а со стороны Краснодарского края – 314 автомобилей. В 14:36 сообщалось о возобновлении движения автомобилей по Крымскому мосту. Транспортный переход был перекрыт более трех часов.