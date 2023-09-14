Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым: исчезла 61-летняя жительница Советского района

Ирина Хохрякова (Краснянская). Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил просит помощи в поисках жительницы полуострова:

- Пропала Хохрякова (#Краснянская) Ирина Васильевна, 61 год (1962 года рождения), село Марково, Советский район.

От крымчанки нет вестей уже больше месяца – с 9 августа 2023 года ее местонахождение неизвестно.

Приметы Ирины Хохряковой (Краснянской): 165 сантиметров рост, худощавая, седые волосы и карие глаза. Женщина была одета в бежевый свитер и светлые джинсы.

Если вы видели пропавшую, пожалуйста, позвоните на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт» 8 (800)700 54 52 (звонок бесплатный) или 112.

Нельзя забывать, что до сих пор ничего неизвестно о судьбе 16-летней девушки из Севастополя, которая исчезла 21 августа 2023 года.

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