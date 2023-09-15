Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым: пропал 39-летний житель Евпатории

Александр Бушуев. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети новую ориентировку:

- Помогите найти человека! Пропал Бушуев Александр Владимирович, 39 лет (1984 год рождения), город Евпатория.

Молодой мужчина исчез из вида больше недели тому назад - с 5 сентября 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы крымчанина: 160 сантиметров рост, русые волосы, серо-голубые глаза. Пропавший был одет в серую футболку, черные штаны и сандалии.

Если вы видели Александра Бушуева, пожалуйста, сообщите на «горячую линию» отряда «ЛизаАлерт» 8(800)700 54 52 (звонок бесплатный) или 112.

Хорошие новости: 19-летняя девушка из Раздольненского района нашлась. Также удалось выяснить местонахождение и 50-летнего жителя Керчи.

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