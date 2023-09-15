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НовостиОбщество15 сентября 2023 7:58

Крымский мост перекрыли для машин

Движение авто по Крымскому мосту перекрыли 15 сентября
Алексей ЕЛАГИН
Крымский мост перекрыли для машин

Крымский мост перекрыли для машин

Фото: Юлия МАРКИНА

В пятницу, 15 сентября, движение автомобилей по Крымскому мосту перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

– Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, – говорится в сообщении.

Людей, которые находятся на объекте и в зоне досмотра, просят сохранять спокойствие. Их призывают следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Напомним, 14 сентября Крымский мост перекрывали на четыре часа. За день до этого движение было ограничено в течение трех часов.