Где в Симферополе отключат воду 16 сентября

Воду отключают из-за ремонтных работ. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 сентября часть Симферополя останется без воды. В пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма» сообщили, что краны пересохнут по следующему адресу – улица Киевская, дом № 132.

- В связи аварией на сетях холодного водоснабжения, - назвали в ресурсоснабжающей компании уважительную причину для «отключки».

Воды не будет до 11.15 утра.

В других регионах республики также идут ремонтируют водопроводные сети, степень изношенности, которых просто зашкаливает.

И так, где еще в Крыму исчезла вода:

- Красногвардейский район, село Восход - с 7.20 до 18.00;

- Ленинский район, село Кирово, село Уварово - с 6.30 до 17.00;

- Бахчисарайский район, село Табачное, улица Сотника, улица Школьная - с 10.00 до 14.00;

- город Джанкой, улица Драгомирова, улица Ефремова - с 9.00 до 13.00;

- город Евпатория, улица Зеленая дом №1, №1а, №3, №9, улица Садовая дом №1, №1-а№5 - с 9.30 до 17.00;

- Феодосийский район, село Насыпное, село Ближнее - с 9.30 до 17.00;

- Раздольненский район, село Ботаническое - с 1.10 до 13.00.

Напоминаем, что 16 сентября в Симферополе отключили и электричество.

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