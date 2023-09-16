Где в Симферополе 16 сентября отключат свет

Свет отключат на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

16 сентября в Симферополе отключат электричество на двух улицах. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что перебои с подачей энергии произойдут из-за плановых ремонтных работ. Время отключений электротока в столице Крыма - с восьми утра до пяти вечера.

В Симферополе свет исчезнет на улице Киевская, дома № 74/6, 76 и улице Февральская, дом № 3.

Отключение электричества в выходные дни произойдет из-за капитального ремонта трансформаторной подстанции.

В настоящее время «Крымэнерго» заинтересовались следователи, которые выясняют обстоятельства инцидента в Раздольненском районе. В настоящее время идет речь о возбуждении уголовного дела на сотрудников предприятия.

Также Комитет по противодействию коррупции и Служба финансового надзора Крыма заинтересовались финансово-хозяйственной деятельностью этого государственного унитарного предприятия.

Вдобавок в ГУП РК «Крымэнерго» недавно поменялся генеральный директор.

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