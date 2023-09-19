Ранние пташки: на Южном берегу Крыма раскрывают бутоны первые участницы Бала хризантем 2023

Желтые хризантемы раскрыли бутоны первыми. Фото: Юрий Югансон, Николай Носков/nikitasad.ru

На Южном берегу Крыма уже можно познакомиться с самыми нетерпеливыми участницами Бала хризантем 2023. Ранние пташки уже раскрыли бутоны!

На выставочной клумбе пока еще мало раскрывшихся бутонов. Фото: Николай Носков/Никитский ботанический сад (НБС-ННЦ РАН)/VK

- На главной выставочной клумбе появились первые ласточки желтого цвета, - сообщили в Никитском ботаническом саду (НБС-ННЦ РАН).

Да, самые ранние сорта уже пришли на Бал, остальные хризантемы еще только набираются сил, прихорашиваются, чтобы порадовать гостей Никитского сада.

До Бала хризантем еще есть время, выставка обычно открывается в конце октября, поэтому можно нарядиться в самые изысканные наряды, чтобы претендовать на высокий титул Королевы Бала хризантем.

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