Захарова: любые попытки посягательств ВСУ на Крым получат жесткий отпор

Любые попытки силовых посягательств ВСУ на Крым получат незамедлительный и жесткий ответ России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Любые попытки силовых посягательств ВСУ на Крым получат незамедлительный и жесткий ответ России, как это и было ранее. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Так Захарова прокомментировала заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, пригрозившего «выкурить» россиян с полуострова.

Ранее депутат Государственной Думы от Крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал угрозы Данилова абсолютным фашизмом.

В конце июля глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк публично признал, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года был совершен киевским режимом. В начале августа секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что СБУ принимала участие не только в первой, но также и во второй террористической атаке на Крымский мост, которая произошла 17 июля 2023 года. 14 августа президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность Киева за очередную попытку атаки на мост, которая была совершена 12 августа.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50