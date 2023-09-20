Где в Симферополе 20 сентября отключат электричество

Свет исчезнет на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
20 сентября часть Симферополе останется без света. Электричество отключат на трех десятках улицах и нескольких переулках. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что перебои с подачей электротока возникнут с 8.00 до 17.00. Причина отключения света – ремонт электросетей.
Где не будет света 20 сентября:
улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;
улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2;
улица Лихого, 1-7 ;
улица Севастопольская, 66, 31;
улица Парковая, 2; 1-7 ;
переулок Парковый, 2-4 , 1-3 ;
улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;
улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;
улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;
улица Поповкина, 3;
улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);
тупик Киевский, 2-6 ;
улица Мраморная, 32-46 , 13-31 ;
улица Полтавская, 20-34 , 21-39 ;
переулок Полтавский, 4-20 , 3-7 ;
улица Шахтеров, 36;
улица Урожайная, 46;
улица Крымской Правды, 6-8 ;
улица Ангарская, 36-38 , 1А, 39/22-59 ;
улица Генерала Захарова, 4, 12-22 , 1-15А ;
улица Жидкова, 74-76 , 65/5;
улица Коммунальная, 6, 1А,15;
улица Полигонная, 70-124 , 81-127 ;
улица Артиллерийская, 92-94А ;
улица Козлова, 120-164 , 71-99 ;
улица Красноармейская, 168;
переулок Черноморский, 2/14-10/93 , 1/16-9 ;
улица Черноморская, 2-20 , 1/77-27 ;
проспект Кирова, 60/1, 60/2, 64А, 66, 49;
улица Зои Жильцовой, 10А.
Кстати, коллектив «Крымэнерго» переживает не лучшие времена, потому что антикоррупционный комитет нашел нарушения в работе унитарного предприятия. Идет следствие, не исключено возбуждение уголовных дел на отдельных энергетиков, которым могут светить вполне реальные сроки. Поменялся здесь и генеральный директор.
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