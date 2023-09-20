Где в Симферополе 20 сентября отключат электричество

Свет исчезнет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 сентября часть Симферополе останется без света. Электричество отключат на трех десятках улицах и нескольких переулках. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что перебои с подачей электротока возникнут с 8.00 до 17.00. Причина отключения света – ремонт электросетей.

Где не будет света 20 сентября:

улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;

улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2;

улица Лихого, 1-7 ;

улица Севастопольская, 66, 31;

улица Парковая, 2; 1-7 ;

переулок Парковый, 2-4 , 1-3 ;

улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;

улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;

улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;

улица Поповкина, 3;

улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);

тупик Киевский, 2-6 ;

улица Мраморная, 32-46 , 13-31 ;

улица Полтавская, 20-34 , 21-39 ;

переулок Полтавский, 4-20 , 3-7 ;

улица Шахтеров, 36;

улица Урожайная, 46;

улица Крымской Правды, 6-8 ;

улица Ангарская, 36-38 , 1А, 39/22-59 ;

улица Генерала Захарова, 4, 12-22 , 1-15А ;

улица Жидкова, 74-76 , 65/5;

улица Коммунальная, 6, 1А,15;

улица Полигонная, 70-124 , 81-127 ;

улица Артиллерийская, 92-94А ;

улица Козлова, 120-164 , 71-99 ;

улица Красноармейская, 168;

переулок Черноморский, 2/14-10/93 , 1/16-9 ;

улица Черноморская, 2-20 , 1/77-27 ;

проспект Кирова, 60/1, 60/2, 64А, 66, 49;

улица Зои Жильцовой, 10А.

Кстати, коллектив «Крымэнерго» переживает не лучшие времена, потому что антикоррупционный комитет нашел нарушения в работе унитарного предприятия. Идет следствие, не исключено возбуждение уголовных дел на отдельных энергетиков, которым могут светить вполне реальные сроки. Поменялся здесь и генеральный директор.

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