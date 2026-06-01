Крупная сеть АЗС Крыма перестала продавать талоны на бензин

В Крыму возникли серьезные проблемы с топливом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Крупнейшая крымская сеть автозаправочных станций «ТЭС» перестала продавать талоны на бензин.

«На данный момент услуга продажи талонов недоступна», — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Ранее на брифинге с представителями СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что на всех уровнях власти предпринимаются меры для преодоления топливного кризиса в регионе.

Советник главы Крыма Олег Крючков, в свою очередь, также отметил, что украинская пропаганда пытается вызвать панику, распространяя ложную информацию и публикуя недостоверные сообщения о полном отсутствии бензина в Крыму и призвал доверять только официальным источникам информации.