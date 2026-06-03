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НовостиЧто происходит3 июня 2026 10:36

Число жертв удара по автобусу «Москва – Симферополь» в ДНР увеличилось до восьми

Еще 11 человек получили ранения
Анастасия БУРМИСТРОВА
Кадр видео пресс-службы Следственного комитета

Кадр видео пресс-службы Следственного комитета

Число жертв удара беспилотника ВСУ по автобусу следовавшему по маршруту Москва — Симферополь в Енакиево возросло до восьми человек. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Всего 11 человек ранены, десять госпитализированы, один человек получил помощь амбулаторно. Также восемь погибших, к сожалению, тела пока не опознаны, сгорели документы», — рассказал Пушилин.

Пострадавшие в результате атаки получили травмы разной степени тяжести. Всем им предоставляется необходимая медицинская помощь. По словам Пушилина, всего на рейс было зарегистрировано 53 пассажира.

После атаки на рейсовый пассажирский автобус Следственный комитет РФ инициировал уголовное расследование.