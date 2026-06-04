Трое пострадавших при ударе ВСУ в Крыму остаются в тяжелом состоянии

Трое пострадавших в результате удара ВСУ по Симферополю находятся в тяжелом состоянии. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 4 июня ВСУ атаковали Симферополь. В результате три человека получили тяжелые ранения и находятся в больнице. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Напомним, в результате атаки ВСУ на Симферополь погибли три человека, еще семеро получили ранения. Удары были нанесены по гражданским объектам. Кроме того, украинский беспилотник атаковал пригородный поезд, следовавший из Азовского в Керчь. В результате чего погиб один человек, трое получили ранения.

Лантратова назвала удары по мирным гражданам и объектам инфраструктуры очередным проявлением государственного терроризма.

«Мы со своей стороны будем внимательно следить, чтобы ни один человек не был оставлен без внимания. Чтобы раненые получили лечение, реабилитацию и поддержку», — отметила омбудсмен в своих соцсетях.

Лантратова также сообщила, что поддерживает постоянный контакт с Уполномоченным по правам человека в Республике Крым Александром Людвиговичем Штехбартом. Он уже взаимодействует с Министерством здравоохранения и Министерством труда и социальной защиты региона. Планируется его визит в больницу к пострадавшим. Ситуацию лично контролирует и глава республики Сергей Аксенов.