Поезд в Москву отправился из Севастополя после остановки движения

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Поезд, следовавший по маршруту Севастополь – Москва и задержанный в Керчи из-за ночной атаки БПЛА, продолжил движение. В ближайшее время в столицу отправятся еще два состава, сообщает «Гранд Сервис Экспресс».
«Поезд «Таврия» №092 Севастополь — Москва, который ранее был остановлен в Керчи, отправился в Москву», — говорится в сообщении пресс-службы компании-перевозчика.
В ближайшее время из Керчи также будут отправлены еще два поезда: №174, следующий по маршруту Евпатория — Москва, и №098, который направится из Симферополя в Москву.
Поезда №007 Севастополь — Санкт-Петербург и №316 Симферополь — Адлер сегодня отправятся из Крыма раньше расписания. Их планируется ввести в стандартный график, начиная от станции Тамань.