Поезд в Москву отправился из Севастополя после остановки движения

Поезд в Москву отправился из Севастополя после остановки из-за атак БПЛА. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поезд, следовавший по маршруту Севастополь – Москва и задержанный в Керчи из-за ночной атаки БПЛА, продолжил движение. В ближайшее время в столицу отправятся еще два состава, сообщает «Гранд Сервис Экспресс».

«Поезд «Таврия» №092 Севастополь — Москва, который ранее был остановлен в Керчи, отправился в Москву», — говорится в сообщении пресс-службы компании-перевозчика.

В ближайшее время из Керчи также будут отправлены еще два поезда: №174, следующий по маршруту Евпатория — Москва, и №098, который направится из Симферополя в Москву.

Поезда №007 Севастополь — Санкт-Петербург и №316 Симферополь — Адлер сегодня отправятся из Крыма раньше расписания. Их планируется ввести в стандартный график, начиная от станции Тамань.