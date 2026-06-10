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НовостиЧто происходит10 июня 2026 8:29

Захарова назвала атаку ВСУ на здание панорамы Севастополя варварским актом

Причастных к нанесению удара привлекут к ответственности
Анастасия БУРМИСТРОВА
Фото: Tg-канал Михаила Развожаева

Фото: Tg-канал Михаила Развожаева

В Министерстве иностранных дел России атаку ВСУ на панораму Севастополя охарактеризовали как акт варварства.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя удар БПЛА Вооруженных сил Украины по зданию музея-панорамы в Севастополе, назвала случившееся актом варварства, совершенным киевским режимом против гражданского объекта.

Во время брифинга она также заявила, что причастных к нанесению удара привлекут к ответственности.

Здание объекта культурного наследия после ночной атаки охвачено огнем. Оценить повреждения станет возможно только после того, как МЧС разрешит провести обследование. Учитывая масштабы пожара, панорама, скорее всего, утрачена.