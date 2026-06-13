Минобороны России: над Крымом и другими регионами страны сбито 109 украинских беспилотников

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Министерстве обороны РФ сообщили, что 13 июня с 7 утра до 8 вечера расчетами ПВО было перехвачено и уничтожено 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Атаке подверглись сразу несколько регионов.
БПЛА сбили над Республикой Крым и Чёрным морем, а также над Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областями, Московским регионом и Краснодарским краем.
За прошедшую ночь над Крымом и другими регионами страны сбили 177 БПЛА.
В Севастополе же отразили четыре атаки ВСУ за ночь и утро 13 июня: сбито более 25 дронов.