Минобороны России: над Крымом и другими регионами страны сбито 109 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО отразили очередную атаку ВСУ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Министерстве обороны РФ сообщили, что 13 июня с 7 утра до 8 вечера расчетами ПВО было перехвачено и уничтожено 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Атаке подверглись сразу несколько регионов.

БПЛА сбили над Республикой Крым и Чёрным морем, а также над Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областями, Московским регионом и Краснодарским краем.

За прошедшую ночь над Крымом и другими регионами страны сбили 177 БПЛА.

В Севастополе же отразили четыре атаки ВСУ за ночь и утро 13 июня: сбито более 25 дронов.