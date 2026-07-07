Жара сдается: синоптики предупредили о ливнях в Крыму

Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Крымский климат, установив температурный рекорд 1 июля, взял передышку. Адская жара сдает позиции, но низовки (природное явление, когда к поверхности Черного моря поднимается холодная вода, - от ред.) бояться не стоит.
- Ощутимого северо-западного или северо-восточного ветра, которому под силу «согнать» прогретый верхний слой морской воды, не ожидается, - сообщила КП-Крым замначальника Крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.
Но и поваляться всласть на пляже может и не получится.
- 9 и 10 июля ожидается прохождение холодного фронта, который принесет дожди и грозы.
Станет прохладнее: ночью в пределах +15…+20 градусов, днем +23…+28 градусов. В субботу и воскресенье, 11 и 12 июля, столбик термометра опустится еще на 2-3 деления.
Вода же останется комфортной температуры: у берегов полуострова Азовское море нагрелось до 25…26 градусов, Черное - 22…24.