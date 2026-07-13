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НовостиЧто происходит13 июля 2026 14:33

Путин: в Крыму работают над созданием системы снабжения нефтепродуктами, защищенной от ВСУ

Эту систему ВСУ будет очень сложно достать, отметил Путин
Галина КОВАЛЕНКО
Путин: в Крыму создается система снабжения нефтепродуктами, защищенная от ВСУ. Фото: kremlin.ru

Путин: в Крыму создается система снабжения нефтепродуктами, защищенная от ВСУ. Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в Крыму разрабатывают систему снабжения нефтепродуктами, до которой вооруженным формированиям ВСУ будет очень сложно добраться.

На полуострове также принимаются и другие меры для борьбы с дефицитом энергоресурсов.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о закупке альтернативных источников энергии, включая газовые генераторы.

В первую очередь генераторы поступят в те населенные пункты, в которых дольше всего не было электроэнергии. К сожалению, есть такие села, где свет пропадал более чем на двенадцать дней.