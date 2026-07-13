В Симферополе автобусы работают в штатном режиме

В Симферополе автобусы ходят по графику Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Симферополе нет особых нареканий на движение автобусов. Глава администрации города Михаил Афанасьев сообщил, что автобусы полностью обеспечены топливом, а все маршруты укомплектованы. Троллейбусы же испытывают дефицит электроэнергии. И мэр столицы Крыма не стал скрывать, что есть определенное снижение выпуска подвижного состава из-за дефицита энергоресурсов.

Власти всерьез занимаются решением проблемы энергодефицита, и уже приняты решения о закупке альтернативных источников электричества. В первую очередь обеспечат села, где света не было свыше двенадцати дней. Будет решаться и вопрос водоснабжения, планируется задействовать частные скважины.