Пострадавшие при атаке БПЛА в Керчи находятся под наблюдением врачей

Трое керчан госпитализированы после удара БПЛА по жилому дому в Керчи Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трое пострадавших жителей пятиэтажки в Керчи, поврежденной ударом БПЛА, находятся под наблюдением врачей. Им оказывают всю необходимую помощь, сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Кошель.

Напомним, сегодня в результате удара вражеского беспилотника по многоквартирному дому пострадали десять человек. Три человека, включая ребенка, были доставлены в больницу.

«Все они находятся под наблюдением врачей, оказывается необходимая помощь», — заверил Кошель.

Также он заявил, что жильцов пострадавших квартир расселят в пункт временного размещения, а 28 июля специалисты оценят ущерб и помогут пострадавшим с оформлением документов и получением выплат.