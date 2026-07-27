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НовостиОбщество27 июля 2026 17:55

Пострадавшие при атаке БПЛА в Керчи находятся под наблюдением врачей

В больнице находятся двое взрослых и ребенок
Анастасия БУРМИСТРОВА
Трое керчан госпитализированы после удара БПЛА по жилому дому в Керчи

Трое керчан госпитализированы после удара БПЛА по жилому дому в Керчи

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трое пострадавших жителей пятиэтажки в Керчи, поврежденной ударом БПЛА, находятся под наблюдением врачей. Им оказывают всю необходимую помощь, сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Иван Кошель.

Напомним, сегодня в результате удара вражеского беспилотника по многоквартирному дому пострадали десять человек. Три человека, включая ребенка, были доставлены в больницу.

«Все они находятся под наблюдением врачей, оказывается необходимая помощь», — заверил Кошель.

Также он заявил, что жильцов пострадавших квартир расселят в пункт временного размещения, а 28 июля специалисты оценят ущерб и помогут пострадавшим с оформлением документов и получением выплат.