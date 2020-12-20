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Экономика

Крым в 2020 посетило больше туристов, чем в прошлом году

Полуостров в 2019 году принял 7,43 миллиона человек
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Крымские власти считают 2020 год успешным для туристической отрасли.

Крымские власти считают 2020 год успешным для туристической отрасли.

Фото: Архив "КП"

Власти Крыма считают курортный сезон уходящего года успешным. Несмотря на нестабильную эпидемиологическую обстановку, показатели туристического потока за летние и осенние месяцы превзошли рекорд 2019 года.

- Мы не допустили ни одного серьезного всплеска, ни одной серьезной вспышки. Достаточно эффективно был отработан и август, и сентябрь: загрузка превышала прошлую годовую загрузку, - подчеркнул министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко в эфире телеканал «Миллет».

Он добавил, что количество туристов за июль 2020 года было таким же, как и в 2019 году.

- А 2019 год был рекордным за весь постсоветский период, - подчеркнул Волченко.

В августе этого года показатели турпотока превысили прошлогодние на 15%, а в сентябре – на 40%.

- Загрузка была беспрецедентная, достигала 100%. Октябрь был тоже весьма успешным – плюс 30% по отношению к 2019 году, - добавил министр курортов и туризма РК.

При этом по предварительным данным в общем за год падение туристического потока предварительно оценивается в 10-12%. Однако снижения доходов Крыма от турсферы не ожидается.

Крым принял 7,43 миллиона туристов в 2019 году, что стало для региона рекордным показателем. В 2021 году местные власти планируют принять 8 миллионов туристов.

Напомним, в этом году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции курортный сезон официально начался 15 июня. Однако весь первый месяц лета гостиницы и санатории принимали только жителей полуострова. Межсубъектовый туризм же запустили 1 июля.

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