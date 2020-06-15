В Крыму открывается курортный сезон 2020

В Крыму 15 июня официально открывается курортный сезон. Первых постояльцев примут отели и гостиницы, а рестораны и кафе начнут обслуживать клиентов в залах.

- С 15 июня запускается внутрисубъектовый туризм для Крыма - для тех, кто здесь прописан и зарегистрирован, а с 1 июля возможен запуск межсубъектового туризма при благоприятной эпидемической обстановке, - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

С 15 июня сняты ограничения на въезд в Крым. Для граждан РФ больше нет обязательств по двухнедельному карантину по месту пребывания или в обсерваторе. Но для открытия объекта приема туристов его руководитель берет на себя обязательство - если в отеле окажется больной коронавирусом, все контактирующие с ним лица проведут 14 дней в изоляции на территории отеля за счет принимающей стороны.

Кроме того, гостиницы и отели должны выполнить требования Роспотребнадзора по дезрежиму и средствам защиты. Для вновь запускающихся объектов обязательно пройти тестирование сотрудников на коронавирус. За выполнением требований Роспотребнадзора в отелях, гостиницах и санаториях будут следить специальные рабочие группы с участием профильных ведомств и представителей муниципалитетов.

Курорты полуострова готовились к запуску с 15 июня. К этому времени санаторный сектор и комплексы с медицинской лицензией должны были получить одобрение Роспотребнадзора к запуску и ориентироваться на внутрирегиональные потоки. С 1 июля к ним должны присоединиться остальные объекты размещения.

Также с 15 июня снимается мораторий на работу ресторанов и кафе, которые до этого обслуживали клиентов на открытых площадках, либо по доставке.

Напомним, ограничения для гостиничного сектора и общепита были введены указом главы Крыма Сергея Аксенова в рамках режима повышенной готовности к ЧС из-за коронавируса.

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