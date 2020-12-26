Председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк заразился коронавирусом. Как сообщил сам чиновник, сейчас он находится на полной самоизоляции.- Тест на коронавирус, который я регулярно делаю, дал положительный результат, - пишет председатель у себя на странице в Facebook. - В соответствии с рекомендациями врачей, нахожусь на самоизоляции до полного выздоровления.Он также отметил, что на период болезни возьмет отпуск, но все равно продолжит работать дистанционно.Напомним, не так давно коронавирусом заразился и глава Заксобрания Севастополя Владимир Немцев. У себя в соцсетях чиновник рассказал, что сначала он почувствовал сильное недомогание, а потом поднялась сильная температура. На одном из пленарном заседании тест на коронавирус дал показательный результат. Тогда председатель Заксобрания тут же собрал все необходимое и уехал в инфекционную больницу. На пленарном заседании его заменит депутат Татьяна Лобач.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлава Заксобрания Севастополя Владимир Немцев заразился коронавирусомПредседатель рассказал, что почувствовал на прошлой неделе сильное недомогание (подробнее)У зампреда Совмина Крыма Кабанова нашли коронавирусCOVID-19 также заболели несколько депутатов Госсовета республики (подробнее)