За махинации с землей экс-мэру Евпатории Филонову дали около 4 лет колонии

Филонов провел в СИЗО полтора года Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Экс-главу администрации Евпатории Андрея Филонова признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к трем годам и восьми месяцам лишения свободы. Приговор вынес Железнодорожный районный суд Симферополя сегодня, 30 октября.

- Действия Андрея Филонова суд квалифицировал как два преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 286 УК РФ, совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

По данным ведомства, Филонов незаконно снизил плату по договорам аренды земельных участков, и арендатор ООО «Ривьера» не платил деньги в бюджет Евпатории.

Во втором преступлении, сообщают в суде, экс-мэр Евпатории незаконно распорядился имуществом за 43,9 миллиона рублей, которое находилось в ведении города. В результате госпредприятие «КурортТоргСервис» не смогло получать прибыль с использованием отчужденного имущества, и бюджет города недополучил часть средств.

При назначении приговора суд учел, что у виновного есть малолетние дети, несовершеннолетний ребенок на иждивении, престарелый отец и бабушка. Также в ведомстве приняли во внимание состояние здоровья (у Филонова спаечная болезнь), положительные характеристики и то, что преступление было совершено впервые.

Филонова приговорили к 3 годам и восьми месяцам лишения свободы и на полтора года лишили права занимать должности в государственных органах. Отбывать наказание экс-мэр Евпатории будет в колонии-поселении.

Напомним, Андрей Филонов был задержан 3 апреля 2019 года и взят под стражу. Против него возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. Следствие посчитало, что сумма причиненного городскому бюджету ущерба составляет 80 миллионов рублей. Во время расследования уголовного дела экс-чиновника держали в СИЗО. Адвокаты настаивали, чтобы его перевели под домашний арест, но сторона обвинения не изменила меру пресечения.

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