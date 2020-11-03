Эксперт оценил заявление Киева о готовности «захватить» Крым

По мнению эксперта, президент соседнего государства полностью повторяет шаги, которые были сделаны украинскими политиками до него Фото: Архив "КП"

Заявлениями о «захвате» Крыма президент Украины Владимир Зеленский просто пытается вновь вернуть вопрос о принадлежности полуострова в международную повестку. Такое мнение выразил крымский политолог Владимир Джаралла.

Ранее власти Украины заявили о том, что спецназ начал плановые учения по подготовке к операции по «возврату Крыма». Армия планирует дислоцироваться на границе с полуостровом, чтобы в определенное время начать запланированную операцию.

- Главная причина решения о «захвате» Крыма кроется в том, что киевские власти уже давно хотят вернуть полуостров, но крайней мерой остается только милитаризация. Такая информация всегда показывает, что люди готовы применить силу при любой представившейся возможности, - заключает политолог.

По мнению эксперта, президент соседнего государства полностью повторяет шаги, которые были сделаны украинскими политиками до него, поэтому ни «возвращения» полуострова, ни прорыва в отношениях с Россией власти соседнего государства так и не смогут добиться.

- Киевские власти не смогут ничего изменить таким образом, - отмечает политолог. - К сожалению, это всего лишь неумелый ход господина Зеленского для того, чтобы вновь напомнить о себе, ведь Крым все еще остается одной из самых главных тем внешнеполитических спекуляций украинских чиновников.

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