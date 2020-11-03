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Политика

Эксперт оценил заявление Киева о готовности «захватить» Крым

Ранее на Украине сообщили, что спецназ якобы начал плановые учения по «возврату» полуострова
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
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По мнению эксперта, президент соседнего государства полностью повторяет шаги, которые были сделаны украинскими политиками до него

По мнению эксперта, президент соседнего государства полностью повторяет шаги, которые были сделаны украинскими политиками до него

Фото: Архив "КП"

Заявлениями о «захвате» Крыма президент Украины Владимир Зеленский просто пытается вновь вернуть вопрос о принадлежности полуострова в международную повестку. Такое мнение выразил крымский политолог Владимир Джаралла.

Ранее власти Украины заявили о том, что спецназ начал плановые учения по подготовке к операции по «возврату Крыма». Армия планирует дислоцироваться на границе с полуостровом, чтобы в определенное время начать запланированную операцию.

- Главная причина решения о «захвате» Крыма кроется в том, что киевские власти уже давно хотят вернуть полуостров, но крайней мерой остается только милитаризация. Такая информация всегда показывает, что люди готовы применить силу при любой представившейся возможности, - заключает политолог.

По мнению эксперта, президент соседнего государства полностью повторяет шаги, которые были сделаны украинскими политиками до него, поэтому ни «возвращения» полуострова, ни прорыва в отношениях с Россией власти соседнего государства так и не смогут добиться.

- Киевские власти не смогут ничего изменить таким образом, - отмечает политолог. - К сожалению, это всего лишь неумелый ход господина Зеленского для того, чтобы вновь напомнить о себе, ведь Крым все еще остается одной из самых главных тем внешнеполитических спекуляций украинских чиновников.

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