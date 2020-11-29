«До мурашек по коже»: В прокат вышел фильм о главвраче психбольницы Симферополя

Весь фильм снимался на Крымском полуострове. Фото: Николай Сердцев/FB

В Симферополе к зданию, густо украшенному фашисткой свастикой, бредут колоны людей - дети и взрослые. Случайные прохожие выворачивают голову, пытаясь понять, что же происходит – ведь война завершилась давным-давно, а тут какой-то провал во времени! Будто отбросило в прошлое, почти на восемь десятков лет назад. Ведь такое уже было в этом городе, на этой же улице в декабре 1941 года…

СНИМАЛИ В МОРГЕ И БИБЛИОТЕКЕ

Да, в годы Великой Отечественной войны оккупанты, захватив Симферополь, превратили институт физкультуры в сборный пункт для евреев. Людей принудительно собирали, а затем вывозили в пригород и расстреливали. Фрицы не щадили ни малюток, ни стариков.

И вот спустя семь десятков лет здание стало киноплощадкой для работы над эпизодами фильма «Клятва».

- Мы снимали сцену сбора евреев в реальном здании, там, где все это происходило в годы войны. Когда создали декорации, повесили фашистские знаки, поставили немцев с автоматами и евреи выстроились в колонну, то у нас мурашки по коже пошли, - признался художник-постановщик Сергей Гавриленков, отметив, что это одна из самых тяжелых по энергетики сцен в фильме.

Участники съемок - актеры и «массовка» - сполна ощутили на себе всю зловещую ауру места, весь трагизм ситуации. Было не по себе, будто прожили день чужой жизни.

Крым и его жителей не удивить съемками фильмов. На полуострове снимают исторические фильмы, например продолжение культовой ленты «Гардемарины, вперед!», боевики о событиях в Сирии, фэнтези о смертоносных вирусах и много еще чего.

Но фильм «Клятва» на особом счету – он основан на реальных событиях. Главный герой художественной ленты - Наум Балабан, главный врач психиатрической больницы Симферополя. Врача-героя до сих пор помнят в городе. Вот и больнице, где он работал, присвоили его имя.

Медучреждение до сих находится там, где и было в годы Великой Отечественной войны, на улице Розы Люксембург.

Отдельные сюжеты фильма снимали в морге «Розочки», так ласково в народе называют психбольницу. Актеры ходили по мраморным ступенькам, которые «помнят» Наума Балабан и его супругу.

Но столичной киногруппе пришлось отказаться от идеи снять весь фильм на территории психиатрической больницы имени Наума Балабана из-за того, что здания, за исключением морга, были частично перестроены. Поэтому большую часть эпизодов снимали в Севастопольском морском госпитале. А сцену, где в пылу драки герои фильма валят на пол шкафы с книгами, пришлось снимать в одной из библиотек города-героя.

Фильм не только о войне, но и о любви. В ленте есть сюжеты, которые хронологически происходят до войны. Да и локации для съемок выбирали разные: в Массандровском дворце, например, снимали объяснение в любви, которое по сценарию происходила в Германии.

- Когда все были готовы к работе и влюбленные расположились на лавочке, то вдруг приехало несколько автобусов артековцев. Сотни три шумных девчонок и мальчишек, - вспоминают участники киногруппы. – Мы взмолились, что ради всего святого, помолчите пять минут! Повисла гробовая тишина. Дубль был удачным и переснимать не потребовалось.

О ЧЕМ ФИЛЬМ

Лента рассказывает о главвраче психиатрической больницы в Симферополе Науме Балабане и его жене Елизавете Нелидовой. Фильм охватывает временной промежуток с 1910 по 1942 год. В 30-тые года Балабан спасал людей от репрессии, ставя им психиатрические диагнозы.

Одному художнику-смельчаку за частушку «Ах огурчики, ах помидорчики, Сталин Кирова пришил в коридорчике» грозило 10 лет лагерей, но главный врач психиатрической больницы Симферополя Наум Исидорович Балабан забрал его на обследование и вынес вердикт - психически болен. Спустя время художника «вылечили» и выписали, а у Балабана новый «пациент». Пытаясь помочь другим, едва сам попал в немилость и едва вытащил свою жену из застенков НКВД.

Когда же в 1941 году Симферополь оккупировали фашисты, то он помогал евреям и спас большую часть своих пациентов. Себя же не захотел спасать – Наум Балабан погиб, разделив участь с душевнобольными, кого не удалось вырвать из лап фашистов.

В архивных документах записано: «Так, после зверских истязаний – расстрелян профессор-психиатр Н.И.Балабан».

Врач мог уехать в эвакуацию с мединститутом, но не смог бросить своих пациентов, которых называл «детьми».

- Балабан знал, что его пациенты, которые, с точки зрения идеологии рейха, являются «ущербным человеческим материалом», подлежат уничтожению. Знал, какая участь ждет и его, еврея и гуманиста. И тем не менее, остался на оккупированной территории, - отметил режиссер фильма Роман Нестеренко.

ВАЖНО

- Идея фильма моя и крымского журналиста Аркадия Левина, с которым я дружил более 40 лет. Он умер недавно в Симферополе. Он предложил мне снять про Наума Балабана документальный фильм... Я написал заявку и подал ее от кинокомпании «XXI Век» в Минкультуры, но денег там не дали. И здесь киносценарист Татьяна Мирошник попросила поделиться этой идеей и, съездив со мной в Крым, собрала материал и написала киносценарий уже для художественного фильма о Балабане. Этот сценарий был признан Фондом Кино в 2015 году лучшим. Несколько лет искали деньги и наконец-то сняли фильм, - рассказал КП-Крым Александр Беланов, гендиректор кинокомпании «Грифон фильм» и продюсерского центра «Крымский мост». - Потом я делал кинопробы, искал среди симферопольских и севастопольских актеров типажи для героев второго плана. В фильме очень много крымских актеров.

КСТАТИ

В кинопрокат 120 минутный фильм «Клятва» вышел 26 ноября. Так существует «большая» 4-серийная телеверсия, но пока неизвестно на каком канале и когда ее можно будет увидеть.