Прогноз пессимистичный: Симферополь может рассчитывать только на подземную воду

Вода будет поступать в столичный регион из подемного водозабора. Фото: Совмин РК

Уходящая осень войдет в историю метеорологических наблюдений, как теплая и сухая. Притоков в водохранилища нет: редкие осадки едва увлажняли лесную подстилку в местах главного водосбора крымских рек. Вся надежда на подземные источники.

- По прогнозам погоды ничего оптимистичного нет, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов. - Рассчитываем на худший вариант, даже если не будет ни грамма осадков.

Дебет разработанных скважин показывает, что их запасы несколько выше расчетных. Даже 1-1,5 тысячи кубометров дополнительно в сутки с каждого источника играют роль - чем больше качают из-под земли, тем меньше забирают из водохранилищ, которые обмелели до критической отметки.

Сейчас 70 тысяч кубометров идут в Симферополь и пригород из подземных источников и 50 тысяч - из водохранилищ. К апрелю столичный регион должен получать по 110 тысяч кубометров воды из артезианских скважин.

ЖАЛОБ МЕНЬШЕ НЕ СТАНОВИТСЯ

Пока же за неделю в службы и на «горячие» линии пришло более тысячи обращений от крымчан по вопросам водоснабжения. Каждое второе касается срыва графика подачи воды или ее отсутствия в кране вообще.

В Симферополе на улице Первомайская жители устали от ржавой и глинистой жижи, которая подается по центральному водопроводу. Спускать воду из кранов нет смысла - она качественно не меняется. Вначале во всем винили тупиковую ветку водопровода, где скапливается вся грязь и песок, теперь оказалось, что дело в дырявых трубах, куда подсасывает грунт и мусор.

- На Первомайской специалисты нашли утечку и повреждения, где уже работают бригады, - заверил директор Симферопольского филиала ГУП «Вода Крыма» Максим Новик. - Тенденция на увеличение аварийности, что связано с погодными условиями. Для своевременного устранения повреждений привлекаются наши филиалы из других городов.

В других городах аварий не меньше. Жалобы поступают из Керчи, Феодосии, Партенита. Нет воды в селе Скалистое Бахчисарайского района, куда организовать подвоз в автоцистернах должны были еще пару недель назад. Теперь план меняется - для водоснабжения села решено задействовать затопленный карьер, который из-за цвета воды окрестили «Марсианским озером». На следующем штабе республиканские МинЖКХ и ГУП «Вода Крыма» должны отчитаться о затратах и сроках на перекачки воду из озера в емкости для централизованного водоснабжения.

НОСИТЕ ВЕДРАМИ

Аварийные ситуации на водопроводах большого диаметра всегда ощутимы. Но бывает, что и сорванный пожарный гидрант оставляет многоэтажный комплекс без воды. Так произошло в минувшую пятницу в новом микрорайоне «Жигулина роща», который административно относится к Симферопольскому району. Жители высоток начали паниковать, что водоснабжение возобновят не раньше понедельника. Но замену нашли быстро, и уже в субботу вечером вода подавалась по графику.

Чтобы равномерно распределить подачу воды по Симферополю ведется капитальный ремонт водовода от села Веселое до села Мирное. Северо-восточная часть столицы получала воду из Симферопольского гидроузла, а после увеличения диаметра трубы будет запитана на подземные скважины. Пригороду ничего не остается, как рассчитывать на осадки и подвоз воды - давления в сетях не хватает и тем, кто живет на возвышенности, остается носить баклажки и ведра.

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