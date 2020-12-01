Какая погода будет в Крыму на Новогодних каникулах

В начале января столбик термометра будет опускаться и медленно стремиться к минусовой отметке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До самого долгожданного праздника в году остаются считанные дни. Люди потихоньку начинают планировать свой отдых на новогодние каникулы. «Комсомолка» узнала, какие сюрпризы приготовила погода в начале января и смогут ли они помешать планам крымчан.

Как оказалось, в новогоднюю ночь жителей и гостей полуострова ждет горькое разочарование - снега не будет, даже надеяться не стоит. В этот день в Крыму будет сухая, относительно теплая погода и никаких заморозков. 31 декабря небо затянет серыми облаками и лишь изредка из-за туч будет показываться солнце. Температура днем составит 5 градусов со знаком плюс.

Но уже в начале января столбик термометра будет опускаться и медленно стремиться к минусовой отметке. 1 января подарит солнечную погоду и 2 градуса тепла, но уже ночью температура воздуха понизится до - 2.

Среднемесячная температура в январе составит 0,5 градуса выше нуля. Хоть синоптики и обещают, что осадков в этот месяц будет больше, чем обычно, снег можно ждать только к Рождеству. С 5 января ощутимо похолодает до -2 градусов, а уже 6 числа на полуострове ожидается мокрый снег с дождем. В день Святого Рождества некоторые города Крыма припорошит белым снегом, а столбик термометра опустится до 4 градусов со знаком минус.

КСТАТИ

Как сообщает Росгидрометцентр, весь декабрь на полуострове не будет сильных морозов. Среднемесячная температура в этот месяц составит 2, 4 градуса, в то время как прошлом году она доходила до 5 градусов тепла. А максимально воздух прогревался до +14 градусов.

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