Южный берег Крыма не по зубам зиме: 9 уютных фото Гурзуфа в декабре

Гурзуф - вечнозеленый курорт. Фото: Алекс Кедми/VK

В декабре на крымском полуострове можно найти время года на любой вкус. Если любишь снег и холод, то полезай в горы.

Розы и зимой радуют своей красой. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

По душе тепло, яркая зелень и цветущие розы? Милости просим в Большую Ялту! Убедиться в правдивости этих слов не очень сложно – просто нужно отдать должное творчеству Алекса Кедми - талантливого крымского фотохудожника. Уже два дня, как наступила календарная зима, но курортному поселку у подножия горы Аю-Даг, это, видимо, невдомек.

На ЮБК не все деревья сбрасывают осенью листву. Фото: Алекс Кедми/VK

На местном календаре, если такой существует, максимум середина сентября: часть деревьев потеряла листву, другие растения щеголяют приятной глазу позолотой, третьи и вовсе форсят в ярко-зеленом наряде.

Котики - визитная карточка ЮБК. Фото: Алекс Кедми/VK

Котики и вовсе в одной поре - такие же откормленные и вальяжные, как в августе.

Мурлыки не заметили, что на дворе уже декабрь. Фото: Алекс Кедми/VK

Наверное, детская загадка - зимой и летом одним цветом, это про мурлык.

Жители и гости ЮБК могут позволить себе променад в легких куртках. Фото: Алекс Кедми/VK

Жители и гости курортного местечка более единодушны в своих пристрастиях: все как по команде достали из чемоданов и шкафов джинсы и легкие куртки. Хотя и здесь есть исключения из правил: можно встретить девушку, выгуливающую норковую шубку, или столкнуться со знойной барышней в шортах.

Холодная вода не мешает ловить рыбу. Фото: Алекс Кедми/VK

Черное море отличает завидное постоянство - оно великолепно и восхитительно двенадцать месяцев в году.

Декабрьское море по-своему красиво. Фото: Алекс Кедми/VK

Морская гладь, которую украшают огромные камни, отлично смотрится на фотографиях.

Пляжи обезлюдили. Фото: Алекс Кедми/VK

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Гурзуф встретил первый ноябрьский шторм: 5 атмосферных фото с Южного берега Крыма

На полуострове осеннее ненастье (подробнее)

Фотофакт: Первый снег украсил горы Крыма

Резкое похолодание превратило влагу в снежинки (подробнее)

В Крым пробирается на цыпочках зима: 7 фото Гурзуфа в ноябре

На полуострове хозяйничает поздняя осень (подробнее)