Южный берег Крыма не по зубам зиме: 9 уютных фото Гурзуфа в декабре

Гурзуф - вечнозеленый курорт. Фото: Алекс Кедми/VK
В декабре на крымском полуострове можно найти время года на любой вкус. Если любишь снег и холод, то полезай в горы.
Розы и зимой радуют своей красой.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
По душе тепло, яркая зелень и цветущие розы? Милости просим в Большую Ялту! Убедиться в правдивости этих слов не очень сложно – просто нужно отдать должное творчеству Алекса Кедми - талантливого крымского фотохудожника. Уже два дня, как наступила календарная зима, но курортному поселку у подножия горы Аю-Даг, это, видимо, невдомек.
На ЮБК не все деревья сбрасывают осенью листву. Фото: Алекс Кедми/VK
На местном календаре, если такой существует, максимум середина сентября: часть деревьев потеряла листву, другие растения щеголяют приятной глазу позолотой, третьи и вовсе форсят в ярко-зеленом наряде.
Котики - визитная карточка ЮБК. Фото: Алекс Кедми/VK
Котики и вовсе в одной поре - такие же откормленные и вальяжные, как в августе.
Мурлыки не заметили, что на дворе уже декабрь. Фото: Алекс Кедми/VK
Наверное, детская загадка - зимой и летом одним цветом, это про мурлык.
Жители и гости ЮБК могут позволить себе променад в легких куртках. Фото: Алекс Кедми/VK
Жители и гости курортного местечка более единодушны в своих пристрастиях: все как по команде достали из чемоданов и шкафов джинсы и легкие куртки. Хотя и здесь есть исключения из правил: можно встретить девушку, выгуливающую норковую шубку, или столкнуться со знойной барышней в шортах.
Холодная вода не мешает ловить рыбу. Фото: Алекс Кедми/VK
Черное море отличает завидное постоянство - оно великолепно и восхитительно двенадцать месяцев в году.
Декабрьское море по-своему красиво. Фото: Алекс Кедми/VK
Морская гладь, которую украшают огромные камни, отлично смотрится на фотографиях.
Пляжи обезлюдили. Фото: Алекс Кедми/VK
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