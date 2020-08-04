2020-08-04T13:12:42+03:00
Общество

«Пробыла в реанимации 10 дней»: Беременная депутат из Ялты рассказала, как переболела COVID-19

Сейчас Елена Надель находится дома, но ей до сих пор трудно ходить и разговаривать
Надежда ДАЦЮК
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Депутат горсовета Ялты Елена Надель. Фото: личная страница на FacebookДепутат горсовета Ялты Елена Надель. Фото: личная страница на Facebook
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Около двух недель назад беременная депутат городского совета Ялты заразилась коронавирусом. Сегодня Елена Надель находится дома, но признается: болезнь у нее протекает очень тяжело.

- Covid-19 -реальная угроза жизни и здоровью каждого из нас. Я пробыла в реанимации 10 дней, из которых несколько дней я вообще не помню, - рассказывает депутат.

Медики диагностировали у Надель третью степень поражения легких (всего их четыре) и от болезни Елена до сих пор не отошла.

- Я с трудом хожу и тяжело разговариваю, - описывает свое состояние депутат и подчеркивает, - Ежедневно из 11 человек, пребывающих в реанимации 7-й больницы Симферополя, умирает 1-2 человека, а кого-то просто не довозят. Остальных вытаскивает бригада реаниматологов. Это они в скафандрах с потом, даже на ресницах, улыбаются сквозь всю эту резину, пластик и целлофан, поддерживают и подбадривают.

Впереди у Елены Надель длительный процесс реабилитации. Крымчанка призывает всех беречь себя от заражения коронавирусом.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом в администрации Ялты зафиксировали в середине июля. Позже стало известно о том, что количество заболевших в правящих кругах увеличилось – положительные пробы на ковид пришли у двух депутатов горсовета. Общее количество зараженных в администрации составило больше 20 человек.

Курортная Ялта за последнюю неделю стала лидером по количеству зараженных коронавирусом. За неделю из 162 положительных проб 63 приходится на летнюю столицу Крыма. На втором месте Симферополь с 56 заболевшими. В Роспотребнадзоре отмечают, что ситуация находится под контролем, несмотря на ежедневное увеличение количества инфицированных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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