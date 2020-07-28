Больше 20 сотрудников администрации Ялты заразились коронавирусом

Сотрудники администрации Ялты продолжают заражаться коронавирусом. Уже больше двух десятков работников мэрии инфицированы ковидом.

- У нас больше 20 человек сегодня в ялтинской администрации с коронавирусом, все на дистанционной работе, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним: на прошлой неделе стало известно, что в администрации Ялты заразились коронавирусом 8 сотрудников. Еще 2 депутата горсовета курортной столицы также подхватили ковид.

С 20 июля в Ялте приостановили тренировки спортсменов из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Кроме того, в городе запретили проведение полумарафона «ЗаБег».

В региональном отделении Роспотребнадзора отмечают, что за прошлую неделю зафиксирован рост количества заболевших коронавирусом на 18%, но ситуация по-прежнему под контролем.

В ведомстве сообщили, что из общего количества заболевших - 1,4% это туристы. Больше всего инфицированных отдыхающих в курортных городах: Ялте, Алуште и Феодосии.

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