2020-07-28T15:55:29+03:00
Общество

За неделю больных коронавирусом в Крыму стало больше на 18%

Чаще всего туристы заражаются covid-19 в Ялте, Алуште и Феодосии
Надежда ДАЦЮК
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Количество заболевших коронавирусом в Крыму ежедневно растетКоличество заболевших коронавирусом в Крыму ежедневно растетФото: Алексей БУЛАТОВ
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За прошедшую неделю в Крыму зафиксировано увеличение количества заболевших коронавирусом на 18,6%. Об этом КП-Крым сообщили в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по республике.

- За последнюю неделю наблюдения в целом по Республике Крым отмечается положительный темп прироста заболеваемости на 18,6 %, но коэффициент распространения инфекции* (Rt) по РК составляет на 24.07.2020 - 1,0, что соответствует индикативному показателю до 1, - уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отмечают, что из общего количества заболевших - 1,4% это туристы. Больше всего инфицированных отдыхающих в курортных городах: Ялте, Алуште и Феодосии.

- Случаи среди отдыхающих зарегистрированы по Ялте, Алуште, Феодосии. По факту регистрации очагов комплекс противоэпидемических мероприятий организован в полном объеме. - По состоянию на 24.07.2020 эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Республике Крым и Севастополе остается контролируемой, - заверили КП-Крым в Роспотребнадзоре.

Напомним, что накануне в Ялте была зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции. Ковид обнаружили у восьми сотрудников администрации Ялты и у двух депутатов местного горсовета.

В соцсетях распространилась информация о том, что симферопольская больница №7 переполнена ковидными больными, а бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал не ехать в Крым на отдых, потому что это небезопасно из-за большого скопления людей.

С 20 июля в Ялте приостановили проведение тренировок спортсменов из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации. Кроме того, в городе запретили проведение полумарафона «ЗаБег». Все подведомственные организации Минспорта Крыма, которые находятся в Ялте, переведены на дистанционную работу.

*Коэффициент распространения инфекции - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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