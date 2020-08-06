«Русская тварь»: В Симферополь водитель маршрутки угрожал ножом пассажиру

Угрозу со стороны водителя запечатлели на видео

В Крыму разгорается очередной скандал, который берет свое начало в снятом на мобильный телефон коротком видео. На кадрах, выложенных в интернет, водитель симферопольской маршрутки угрожает ножом пассажиру. Поводом для конфликта стало то, что мужчина попросил водителя пустить на свободное место бабушку.

Как утверждает подписчица телеграм-канала «ZORRO из Крыма», ее супруг ехал в маршрутке № 52. На одной из остановок в автобус вошла пожилая женщина, но ей никто не уступил место. Оставалось свободным лишь одно – рядом с водителем.

- Мои супруг подошел к водителю и попросил посадить пожилого человека на свободное место, на что получил ответ: «эти места для моих родственников». Водитель стал материть моего мужа и в результате достал нож со словами: «русская тварь», - пишет женщина.

История получила продолжение. На конечной остановке маршрута участники конфликта снова встретились, и пассажир снял на видео повторное оскорбление в свой адрес и угрозу ножом. После этого мужчина начал идти спереди автобуса, а водитель сделал вид, что пытается его задавить.

- Целый чaс я звoнила нaчальнику таких вот вoдителей - бeзрезультатно. Нaдеюсь, органы, куда мы нaписали зaявление, примут дoлжные мeры, - закончила свой рассказ жена оскорбленного.

Видео быстро разлетелось в соцсетях. Многие подписчики назвали его провокацией. Некоторые предположили, что «оператор» специально довел пожилого водителя, ведь на записи нет момента, когда тот отказывается уступить место бабушке.

Напомним, что недавно после распространенного в соцсетях видео крымский санаторий "Форос" уволил охранника, который не пустил блогера и ее мужа на лечебный пляж.

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