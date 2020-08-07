Вторая волна коронавируса в Крыму 2020: Когда стоит ждать новую вспышку заболеваемости

Вопрос о необходимости введения режима самоизоляции повторно будут решать органы исполнительной власти Крыма Фото: Архив "КП"

Вторая волна коронавируса в Крыму может ожидается в осенне-зимний период. Когда закончатся летние месяцы, количество заболевших covid-19 в республике может вырасти. Такой прогноз КП-Крым озвучили в межрегиональном отделении Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

- Учитывая, что коронавирус относится к респираторным вирусам, для циркуляции которых характерна определенная сезонность (осень-зима), нельзя исключить рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в осенне-зимний период, - сообщила глава ведомства Наталья Пеньковская. - Тем более, активизируется циркуляция вирусов гриппа и других респираторных вирусов негриппозной этиологии, что отразится в целом на общей заболеваемости респираторными инфекциями.

По словам Пеньковской, вопрос о необходимости повторного введения режима самоизоляции в Крыму будут решать органы исполнительной власти региона.

Также в Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация по заболеваемости коронавирусом на полуострове сегодня остается контролируемой.

В ведомстве отметили закономерность, что 34,3% от общего количества заболевших - это люди от 30 до 49 лет, вторая группа - лица от 50 до 64 лет (27%).

При этом у 45% переболевших коронавирусом в Крыму и Севастополе заболевание протекало в бессимптомной форме.

Напомним, что 7 августа Минздрав Крыма принял решение перепрофилировать родильный дом №2 Симферополя в инфекционный госпиталь. В роддом теперь будут госпитализировать пациентов по профилю «акушерство-гинекология» с бессимптомным течением коронавируса и явлениями ОРВИ, а также тех, кто болеет односторонней пневмонией, подтвержденной на КТ при отсутствии других сопутствующих заболеваний.

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